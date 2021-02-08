В Свердловской области за год возбудили 13 уголовных дел в отношении сотрудников ГУФСИН

Сотрудники управления службы безопасности ГУФСИН по Свердловской области выявили в 2020 году 13 случаев уголовных правонарушений, сообщила пресс-служба ГУФСИН по региону. «Преступления, на которые идут сотрудники, в основном связаны с предоставлением осужденным необоснованных льгот и послаблений в режиме отбывания наказания, а также с передачей осужденным средств сотовой связи за незаконное денежное вознаграждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, за 2020 год выявлено семь фактов превышения должностных полномочий (в 2019 — шесть), один случай злоупотребления должностными полномочиями (в 2019 — пять) и пять случаев мошенничества (в 2019 — два). По данным ГУФСИН, такая статистика говорит о низкой профилактической работе и контроле со стороны руководства исправительных учреждений.

Михаил Мананников