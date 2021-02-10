Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о поддержке самозанятых

Изменения в закон Санкт-Петербурга «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» приняты в первом чтении. В них прописаны меры поддержки самозанятых, платящих налоги на профессиональный доход.

О взятии законопроекта за основу сообщается на официальном сайте Законодательного собрания. Поправки вводят меры поддержки физических лиц, которые платят «профессиональный» нолог и при этом не являются ИП. Конкретные меры поддержки включают в себя имущественные, информационные, правовые, а также поддержку в сфере образования.

Документ был принят 40 депутатами.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что самозанятым в Петербурге предоставят микрозаймы по льготной ставке.