Кремль: вопрос об упрощенном ввозе мигрантов активно обсуждается в правительстве

Послабления для въезда мигрантов в Россию на сезонные работы активно обсуждается в правительстве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он заявил, что в Кремле нет позиции на этот счет.

Россия ограничила въезд для иностранных граждан на фоне пандемии коронавируса в марте 2020 года. Из-за закрытия границ остановились потоки трудовой миграции.

«Это вопрос правительства. Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

На вопрос о том, есть ли на этот счет позиция у президента, он ответил отрицательно: «Нет, это вопрос правительства»,— заявил Дмитрий Песков.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился с этой проблемой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Она поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать этот вопрос. О привлечении мигрантов на сезонные работы просили участники рынка, в частности, Картофельный союз и Ягодный союз.

Подробности — в материале “Ъ” «Фермеры окучивают мигрантов».