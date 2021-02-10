Роспотребнадзор согласовал открытие фудкортов в Петербурге

Роспотребнадзор не возражает против открытия фудкортов в Петербурге, однако они должны соблюдать санитарные нормы и быть заполнены не более чем на 50%. Об этом заявила глава управления Наталья Башкетова.

По ее словам, губернатор Петербурга Александр Беглов должен внести необходимые изменения в постановление городского правительства. Как сообщает «Фонтанка.ру», корректировку могут провести уже в пятницу.

Ранее вице-губернатор Евгений Елин сообщал, что фудкорты могут заработать в течение недели при наличии одобрения со стороны Роспотребнадзора.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Фуд-кортам готовят амнистию».