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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Роспотребнадзор согласовал открытие фудкортов в Петербурге

Роспотребнадзор не возражает против открытия фудкортов в Петербурге, однако они должны соблюдать санитарные нормы и быть заполнены не более чем на 50%. Об этом заявила глава управления Наталья Башкетова.

По ее словам, губернатор Петербурга Александр Беглов должен внести необходимые изменения в постановление городского правительства. Как сообщает «Фонтанка.ру», корректировку могут провести уже в пятницу.

Ранее вице-губернатор Евгений Елин сообщал, что фудкорты могут заработать в течение недели при наличии одобрения со стороны Роспотребнадзора.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Фуд-кортам готовят амнистию».

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