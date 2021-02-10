Воронежский застройщик «Выбор» планирует завод по производству домов в Подмосковье

ООО «Выбор-В» планирует построить в Волоколамске Московской области завод объемно-блочного домостроения (ОБД). Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства жилищной политики. Там также отметили, что компания параллельно «ищет подходящие строительные площадки для возведения жилых домов в Подмосковье».

По словам главы министерства Инны Федотовой, планируемая производственная мощность составит 350 тыс. кв. м в год. По данным инвестора, на заводе будут производить «цельные жилые комнаты с отделкой и окнами»: технология позволит возводить дома до 25 этажей со скоростью один этаж в день. Инвестиции в проект не раскрываются.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Выбор-В» зарегистрировано в Волоколамске в апреле 2019 года для производства изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал — 23,4 млн руб. По итогам 2019 года предприятие отчиталось о нулевой выручке и 63 тыс. руб. чистого убытка. Владельцем 90% является воронежское ООО «Трансмет» Ларисы Цыбань. Госпожа Цыбань также является руководителем нескольких компаний, связанных с крупным воронежским застройщиком «Выбор» Александра Цыбаня. Компания уже построила завод ОБД под Воронежем.

Подробнее об этом проекте читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков