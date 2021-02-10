Мосгорсуд назначил психиатрическую экспертизу осужденному за сопротивление полиции студенту из США

Мосгорсуд назначил студенту из США Тревору Риду, осужденному на девять лет колонии за сопротивление полиции при задержании (ч. 2 ст. 318 УК РФ), психиатрическую экспертизу. Сегодня, 10 февраля, в суде проходит заседание по апелляции на приговор.

«По уголовному делу в отношении Тревора Рида Московским городским судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза»,— сообщила «РИА Новости» пресс-служба Мосгорсуда. На заседании присутствовал посол США в России Джон Салливан.

28-летний гражданин США Тревор Рид из штата Техас был задержан 16 августа 2019 года в Москве. Полицию вызвали местные жители из-за конфликта студента с двумя женщинами. Прибывшие полицейские попытались его успокоить, по пути в отделение он порвал обмундирование водителя и ударил его напарника. В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии общего режима.