«Аталанта» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч Кубка Италии 10 февраля

10 февраля «Аталанта» примет на своем поле «Наполи» в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Первая встреча завершилась со счетом 0:0. Аналитики Фонбет расскажут о шансах команд в этой встрече.

В какой форме «Аталанта»

«Аталанта» нестабильно выступает в последних матчах. Бергамаски выиграли лишь в двух из семи встреч во всех турнирах. На этом отрезке «Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа» (0:0), «Удинезе» (1:1) и обыграла «Милан» (3:0) в чемпионате. Затем команда Гасперини дважды встречалась с «Лацио»: победа в Кубке (3:2) и поражение в Серии А (1:3). Наконец, в двух последних встречах «Аталанта» сыграла вничью: с «Наполи» в Кубке (0:0) и с «Торино» в чемпионате (3:3).

В какой форме «Наполи»

«Наполи», как и «Аталанта», нечасто выигрывает в последнее время: две победы в пяти встречах. На этом отрезке неаполитанцы уступили в Суперкубке Италии «Ювентусу» (0:2), а затем проиграли в Серии А «Вероне» (1:3). После «Наполи» дважды победил: в Кубке Италии «Специю» (4:2) и в чемпионате «Парму» (2:0). Но в последних двух встречах команда Гаттузо не выигрывает: ничья с «Аталантой» (0:0) в первом полуфинальном матче и поражение от «Дженоа» (1:2) в Серии А.

Статистика личных встреч «Аталанты» и «Наполи»

В пяти последних очных встречах «Аталанта» одержала две победы, «Наполи» – одну. Еще две встречи завершились вничью, в том числе в первом полуфинале Кубка Италии.

Прогноз экспертов на матч «Аталанта» – «Наполи» 10 февраля

Тотал больше 3,5 за 2.30

«Аталанта» и «Наполи» – результативные команды. В этом сезоне Серии А бергамаски забили 48 голов, а неаполитанцы – 44 гола. Это второе и четвертое места соответственно. В обеих командах есть отличные форварды, которые много забивают в этом году. У «Аталанты» выделяются Луис Муриэль, Дуван Сапата, Йосип Иличич и Алексей Миранчук, которого признали лучшим футболистом команды в последнем месяце. В составе «Наполи» наиболее опасны Лоренцо Инсинье, Ирвинг Лосано и Маттео Политано. Эти игроки способны создавать моменты в матчах со всеми соперниками и будут опасны в предстоящей встрече.

К тому же защита обеих команд слабо действует в последних матчах. «Аталанта» и «Наполи» пропускают даже от команд со слабым нападением. Например, бергамаски в последнем туре позволили три раза отличиться «Торино», который шел лишь на 10-м месте в лиге по результативности. «Наполи» же пропускал до два или три мяча в недавних встречах с «Вероной», «Специей» и «Дженоа», которые не входят в топ-10 команд Серии А по голам. «Аталанта» и «Наполи» много забивают, но слабо играют в защите, поэтому их матчи часто получаются результативными. Ставка на тотал больше 3,5 прошла в трех из четырех последних игр «Аталанты» и в пяти из восьми встреч «Наполи». В связи с этим безголевая ничья в первом полуфинале Кубка выглядит исключением из правил и вряд ли повторится.

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