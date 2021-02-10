NASDAQ и NYSE подали в суд на биржевого регулятора

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и электронная биржа для высокотехнологичных компаний NASDAQ вчера подали в апелляционный суд округа Колумбия иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Биржи недовольны названными в декабре планами SEC ввести новые правила раскрытия информации о торгах.

Регуляторы хотят, чтобы биржи публиковали поступающие в реальном времени технические данные о заявках на покупку и продажи тех или иных ценных бумаг (Securities Information Processors — SIP). Они считают, что публикация таких данных, которая позволяет понимать краткосрочную конъюнктуру рынка, повысит конкуренцию среди инвесторов. Уже тогда биржи выступили против этих планов, заявив, что регулятор превышает свои полномочия и что такие изменения нарушат нормальную работу фондовых рынков. Впрочем, известно, что в случае публикации таких данных о торгах биржи могут лишиться части дохода, поскольку эти данные о заявках биржи продают брокерским компаниям, которые могут следить за текущей конъюнктурой в реальном времени.

В своем исковом заявлении биржи заявили, что SEC превышает свои полномочия требованиями о раскрытии новой информации, что это не способствует защите закона, чем должен заниматься регулятор, и что изменения SEC сделают работу на рынках более сложной и затратной, попросив суд вынести свое решение по этому спору.

Евгений Хвостик