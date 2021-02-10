За сутки на Кубани скончались 17 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Краснодарском крае умерли еще 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщили в региональном оперштабе. Отмечается, что у всех на фоне инфекции развилась тяжелая форма пневмонии. Возраст умерших составляет от 39 до 89 лет. Общее количество летальных случаев с начала пандемии на Кубани составляет 1 644 пациента.

В больницах Краснодара скончались восемь человек: мужчины в возрасте 39, 60, 68, 69 и 73 лет и три женщины 66, 67 и 78 лет. В их числе краснодарцы, а также жители Кореновского, Новокубанского, Новопокровского, Туапсинского и Тимашевского районов. В госпиталях Сочи умерли трое местных жителей: мужчины 65 и 69 лет и 68-летняя женщина 68 лет.

В инфекционной больнице №3 Новороссийска не удалось спасти 39-летнюю жительницу Крымского района и новороссийца 89 лет. В больнице Анапы зафиксировали смерть 60-летнего местного жителя, в Темрюке умер 65-летний мужчина. В Тихорецком районе скончались 77-летний местный житель и 79-летняя жительница Кавказского района.

Как писал “Ъ-Кубань”, за прошедшие сутки к утру 10 февраля на территории Краснодарского края зафиксировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Наталья Решетняк