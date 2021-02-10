В Краснодарском крае за сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки к утру 10 февраля на территории Краснодарского края зафиксировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт оперативного штаба региона. Тем самым общее количество зараженных, выявленных на Кубани за период наблюдений, достиг 35 497 человек.

Сообщается, что краевой столице выявлен 51 случай, в Динском районе – 17, в Сочи и Белореченском районе – по 11 человек, в Усть-Лабинском и Выселковском районах – по восемь заболевших, в Анапе и Горячем Ключе, Тимашевском и Тбилисском районах – по семь, в Гулькевичском районе заболело 6 человек, в Армавире, Ейском, Новокубанском, Кореновском, и Староминском районах по четыре новых случая, в Кавказском, Брюховецком и Павловском – по три. Меньше всего заболевших – в Курганинском районе (два человека), Новороссийске, Щербиновском, Кущевском, Темрюкском и Тихорецких районах (по одному человеку в каждом из них).

Возраст заболевших - от двух месяцев до 93 лет, в среди них 81 мужчина и 95 женщин, в том числе - шестеро детей.

За сутки выздоровели 352 жителя Кубани, за все время - 27654. В настоящий момент в тяжелом состоянии по-прежнему находятся 103 пациента, еще 4 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

За все время наблюдений в медицинские организации Краснодарского края с подозрением на коронавирус обратились 176987 человек, лабораториями проведено 2418172 исследования.

Ольга Логинова