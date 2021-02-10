Число подписчиков Twitter продолжает расти и после блокировки аккаунта Дональда Трампа

Число подписчиков Twitter в четвертом квартале 2020 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигло 192 млн человек, говорится в отчетности компании. И, как отдельно заявил инвесторам глава Twitter Джек Дорси, число подписчиков продолжало расти и в январе. Таким образом, блокировка аккаунта Дональда Трампа не повлекла за собой замедления роста компании.

«Я очень горжусь тем, как мы прошли через 2020 год. Мы — платформа, которая явно гораздо больше, чем какая-то отдельная тема или какой-то отдельно взятый аккаунт»,— заявил господин Дорси в письме к акционерам.

Как отмечают в Twitter, блокировка аккаунта Дональда Трампа, которая была сделана 8 января за нарушение правил, запрещающих восхвалять насилие, привела к кратковременному падению акций компании и сокращению ее капитализации. Однако с 15 января акции Twitter стабильно растут и подорожали уже более чем на 32%.

Компания ожидает, что в первые три месяца текущего года рост числа новых пользователей составит около 20% в месяц. Это замедление по сравнению с предшествующими кварталами, однако в Twitter напоминают, что в первые месяцы пандемии, когда большинство людей сидели дома, этот показатель рос рекордными темпами — во втором квартале на 34% — и теперь рост просто стабилизируется. Выручка компании в четвертом квартале выросла на 28% и составила $1,29 млрд, операционная прибыль — $252 млн, годом ранее этот показатель составлял $153 млн.

Алена Миклашевская