Россиянка Кудерметова впервые вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Варвару Грачеву во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Матч завершился со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча между Айлой Томлянович (Австралия) и Симоной Халеп (Румыния). Она ранее никогда не выходила в третий круг Australian Open. Однако спортсменка выходила в третий круг Roland Garros и US Open. Теннисистка занимает 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Australian Open проходит в Мельбурне, он завершится 21 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $61 млн. Действующая чемпионка — американка София Кенин.