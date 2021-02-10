Власти Красноярского края намерены предъявить дополнительные претензии «Норникелю»

Красноярский край намерен предъявить претензии ГМК «Норильский Никель» в связи с нанесенным ущербом объектам природы, которые находятся в ведении края, после разлива топлива.

«Наши специалисты работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, находящимся в ведении субъекта РФ — ручьи, мелкие водоемы и пр. Почвы, которые находятся в близлежащих местах от этих самых водоемов, беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Эта работа также завершена. По поручению губернатора, просто подводится черта, и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена, думаю, в ближайшую неделю-две. Для начала, думаю, мы направим претензионное письмо»,— сказал председатель правительства края Юрий Лапшин.

Сумму претензий он не уточнил, отметив, что речь идет «не о миллионах и о не о десятках миллионов». По его словам, если компания откажется добровольно возместить ущерб, то далее последует соответствующий судебный иск.

Ранее губернатор края Александр Усс сообщал, что власти намерены заявить о дополнительных претензиях к компании, помимо взысканных 146 млрд руб. Из них более 145 млрд руб. пойдет в федеральный бюджет, остальное — в бюджет Норильска.

Авария на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» («дочка» «Норникеля») произошла в конце мая прошлого года. Около 20 тыс. т дизельного топлива вылилось в воду и попало в почву. В феврале 2021 года Росприроднадзор взыскал с компании 146 млрд руб.

Подробнее о том, что привело к авария на ТЭЦ-3 в Норильске, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Аварию разобрали до дна».

Юлия Сасевич