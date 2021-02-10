Nordwind запустит рейсы из Тюмени в Калининград, Сочи и Симферополь

Авиакомпания Nordwind весной откроет прямые рейсы из Тюмени в Калининград, Сочи и Симферополь, сообщила пресс-служба аэропорта Рощино. Первый полет в Калининград запланирован на 21 апреля. Самолеты будут летать по вторникам и четвергам, из Тюмени — в 9:40, из Калининграда — в 16:30.

Рейсы в Сочи и Симферополь включат в летнюю программу авиакомпании, говорится в сообщении. В Симферополь полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 5:40. Обратные рейсы запланированы на вторник, четверг и субботу в 23:15.

Из Тюмени в Сочи самолеты будут летать по понедельникам, средам и пятницам в 7:30, обратные рейсы — в 1:00.

Ранее UTair объявила о запуске прямых рейсов из Тюмени в Анапу, Геленджик и Сочи.

Михаил Мананников