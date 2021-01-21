UTair откроет прямые рейсы из городов Урала на Юг России

Авиакомпания «UTair — Пассажирские авиалинии» планирует запустить в 2021 году прямые рейсы на Юг России из крупных городов Урала — Тюмени, Сургута, Екатеринбурга и Перми, а также из Волгограда, Астрахани, Уфы, Грозного и Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе Utair.

Перелеты будут осуществляться не менее двух раз в неделю в Анапу, Геленджик и Сочи. Сейчас UTair обслуживает маршруты из 13 российских городов по этим направлениям — в 2021 году число перелетов планируется увеличить в два раза.

«В 2020 году коронавирус ограничил отдых внутренними курортами и вызвал рост спроса на перелеты из регионов на Юг примерно на 40%. Поэтому приняли решение увеличить маршрутную сеть, чтобы пассажиры могли долететь на Юг за пару часов по экономичным тарифам. В 2020 году цены на билеты снизились на 10-20% относительно 2019 года»,— рассказал президент авиакомпании Олег Семенов, добавив, что повышения тарифов не прогнозируется.

Напомним, 13 декабря UTair запустила регулярный рейс в Сочи из Тюмени и Сургута.

Ирина Пичурина