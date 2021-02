Гранд Отель Европа в Санкт-Петербурге подготовил к выходным дням с 21 по 23 февраля специальную программу «Пианиссимо». Кроме размещения в отеле и завтрака предложение включает в себя два билета на камерный концерт молодого музыканта, пианиста Владимира Петрова — лауреата международных конкурсов, обладателя гранта президента Российской Федерации, стипендиата программы «Новые имена» и Благотворительного фонда Владимира Спивакова. Концерт будет проходить на исторической площадке Эрмитажа. Отель также предоставляет трансфер на концерт и обратно. Предложение действует, если осуществить бронирование на сайте отеля напрямую.

В отеле Baglioni Resort Maldives обновление меню и новые сеты. Итальянский сет предложат в ресторане Gusto. В японском сете ресторана Umami — суши, маки, нигири, сашими из местных морепродуктов. Разные блюда со всего мира — в сете ресторана Tate. Стоимость одного сета — $250 без напитков. Специальное предложение действует и на блюда из лобстеров — местный деликатес. Сет стоит $350 и включает севиче из лобстера с мальдивским чили и цитрусовыми, каппеллетти с лобстером, бисквит с шафраном и ризотто с лобстером, васаби и имбирем. Ужин можно попросить сервировать не только в ресторанах, но и на пляже или на собственной вилле.

Спа-центр московского отеля The Ritz-Carlton представляет новую процедуру «Сила энергии».

После массажа и ритуалов, уверяют мастера, вы будете чувствовать себя, как бабочка, выходящая из кокона: появится желание расправить крылья и взлететь. Добиться такого эффекта удается с помощью интенсивной проработки мышц и легкого стретчинга, рефлекторного массажа стоп и использования ароматических масел эвкалипта и чайного дерева. Кроме того, во время процедуры применяется бальзам ESPA Muscle Rescue Balm, который также расслабляет мышцы почти мгновенно и снимает напряжение. В спа-бутике можно приобрести косметику британской фирмы ESPA для использования дома. Ритуал длится полтора часа, а после массажа лица и головы гостям предлагают продолжить расслабляться в аквапространстве The Ritz-Carlton Spa.

Напомним, что в отеле The Ritz-Carlton существует система подарочных сертификатов. Подарок можно составить индивидуально, включив в него, например, ночь в номере люкс, процедуры в The Ritz-Carlton Spa, фотосессию в интерьерах отеля, ужин в O2 Lounge by Genesis или в стеклянном бунгало на крыше.

Лучший подарок самому себе к грядущему празднику — отличное настроение спутницы жизни. Организовать это просто: воспользуйтесь тем, что в бутики Agent Provocateur поступила коллекция женского белья All Hours. Бренд всегда относился к категории будуарных, или «для особых случаев», но сейчас предложил новую линию, в которой игривость, или, как говорят представители марки, бескомпромиссная женственность, совмещается с удобством. Размерный ряд и цветовая палитра широкие — белье подойдет обладательницам любой фигуры и любого цвета кожи. Все предметы очень удобны и аккуратно подчеркивают достоинства фигуры, создавая красивый силуэт. В линии пять моделей, которые назвали в честь персонажей писательницы Джеки Коллинз: креативный директор марки Сара Шоттон с юных лет считала, что в образах героинь Коллинз воплощены идеальные черты сильных и прекрасных женщин.