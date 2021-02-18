Мужские новинки LVMH Watch Week

Octo Finissimo S

Фото: Bvlgari

Корпус из нержавеющей стали 40 мм, толщина корпуса 6,40 мм, механический ультратонкий калибр BVL 138 Finissimo с платиновым мини-ротором системы автоматического завода (толщина 2,23 мм), запас хода 60 часов, водостойкость до 100 м. Стальной интегрированный браслет

Octo Finissimo Chronograph GMT Titanium

Фото: Bvlgari

Титановый корпус 42 мм, самый тонкий в мире автоматический хронограф — 6,9 мм, мануфактурный ультратонкий калибр BVL 318 с периферийным ротором системы автоматического завода (толщина механизма — 3,30 мм), с функцией хронографа и индикацией поясного времени GMT, запас хода 55 часов

Octo Finissimo S Chronograph GMT

Фото: Bvlgari

Стальной восьмиугольный корпус 43 мм, синий циферблат, мануфактурный ультратонкий калибр BVL 318 с периферийным ротором системы автоматического завода (толщина механизма — 3,30 мм), с функцией хронографа и индикацией поясного времени GMT, водостойкость до 100 м, запас хода 55 часов. Стальной интегрированный браслет

Octo Roma Carillon Tourbillon

Фото: Bvlgari

Титановый корпус 44 мм с черным DLC-покрытием и матовой отделкой, мануфактурный скелетонированный механический калибр BVL 428 с ручным заводом, вручную собранный из 432 деталей, толщина механизма 8,35 мм, минутный репетир с устройством боя тремя молоточками, турбийон, указатель запаса хода (запас 75 часов). Черный ремешок из кожи аллигатора. Ограниченная серия 15 экземпляров