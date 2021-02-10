На реконструкцию систем канализования и очистки сточных вод на Урале направят 3,2 млрд рублей

В Свердловской области в предстоящие три года на строительство и реконструкцию систем канализования и очистки сточных вод направят более 3,2 млрд руб., сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). Финансирование работ будет осуществляться при поддержке областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения в пос. Уфимский и Слободо-Туринске, Бисерти, Волчанске и Верхней Туре. В данный момент продолжается строительство очистных сооружений в Нижней Салде, насосной станции и напорной сети канализации в Туринске, а также реконструкция очистных сооружений Среднеуральска. К первому этапу строительства объектов водоочистки в 2021 году приступят в Березовском и Ирбите. В этом году на реализацию проектов направят 744 млн руб., в 2022 году — 542 млн руб. и в 2023 году — 817,15 млн руб.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, в данный момент на условиях софинансирования с Фондом содействия реформированию ЖКХ в регионе уже идет строительство очистных сооружений в Верхних Сергах. «В плане 2021 года – начало работ в Ревде и подготовка необходимой документации по объектам водоочистки в Арамили и Верхотурье», — подчеркнул министр.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, по данным Счетной палаты РФ, на протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди регионов России количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водоемов. При этом экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО), на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, на Урале не проводилась.