Счетная палата: в Свердловской области самый высокий уровень загрязнения водоемов

На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди регионов России количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водоемов, сообщается в отчете Счетной палаты РФ. При этом экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО), на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, на Урале не проводилась.

Среди проблемных регионов также выделяют Архангельскую, Владимирскую, Ленинградскую, Новгородскую области и Москву. При этом ЭРВО в них также не проводилась.

Эксперты считают, что меры по сохранению и восстановлению водных объектов недостаточны. Так, в 2012 году проб воды из водоемов I категории, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателя, составляла 21,9%, а в 2020 году — 30,1%.