В Екатеринбурге в районе Уктуса прорвало трубу с горячей водой

В частном секторе микрорайона Уктус из-за ветхого состояния трубы горячего водоснабжения произошел прорыв, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Последствия аварии устраняются специалистами МУП «Екатеринбургэнерго»: в данный момент на трубе устранена течь, продолжаются работы на запорной арматуре диаметром 50 мм. Образовавшаяся наледь будет ликвидирована силами балансодержателя водопровода после устранения аварии. По данным мэрии, трубы принадлежали насосному заводу и были получены в муниципальную собственность в сентябре 2020 года.

По данным жителей многоквартирного дома на Самолетной, 45 (также на Уктусе), в здании отключили отопление в ночь с 7 на 8 февраля, с 10 февраля прекращена подача холодной воды, а температура батарей была ниже обычного с начала отопительного сезона в 2020 году.

При этом энергетики свердловского филиала «Т Плюс» увеличили температуру теплоносителей до 120-130 градусов из-за резкого похолодания в регионе.

Напомним, в декабре из-за изношенного участка магистрального трубопровода без тепла остались девять многоэтажек на Эльмаше.

Ирина Пичурина