Уральские энергетики из-за похолодания увеличили температуру в теплосетях до 130 градусов

Энергетики филиала «Т Плюс» по Свердловской области увеличили температуру теплоносителей до 120-130 градусов из-за резкого похолодания в регионе, сообщили в пресс-службе компании.

В состояние повышенной готовности приведены ремонтные бригады и специальная техника, на теплосетях проведены плановые осмотры трубопроводов, усилена пожарная безопасность зданий и сооружений ТЭЦ, приведены в готовность резервные источники энергоснабжения на котельных, установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц. На территории Екатеринбурга на случай неполадок подготовлено шесть аварийно-восстановительных бригад по 24 человек и 16 единиц спецтехники.

Напомним, по данным свердловского МЧС, с 9 по 13 февраля температура воздуха на Среднем Урале опустится на семь градусов ниже климатической нормы, возможно похолодание до -34 градусов.

Ирина Пичурина