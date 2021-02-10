В Краснодарском крае спрос на ремонт авто в 2020 году вырос на 50%

Жители Краснодарского края стали чаще чинить автомобили, при этом спрос на услуги по ремонту по сравнению с 2019 годом вырос на 49,1%, на запчасти - на 24,8%, подсчитали аналитики «Авито Авто».

При этом чаще всего автолюбители покупают брызговики – спрос на эти детали за год на 103,7%. Также высок спрос на пороги кузова (вырос на 103,6%), клапанную крышку двигателя (на 69,8%), заглушки (на 66,4%).

В целом по стране в 2020 году спрос на ремонт автомобилей вырос на 24,9%, на автозапчасти - на 73%, что по мнению аналитиков торговой площадки свидетельствует о переориентации покупателя на вторичный рынок авто. Одновременно с этим, спрос на битые машины для разбора их на запчасти упал на 21,4%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году Краснодарский край стал лидером по продажам подержанных китайских автомобилей среди российских регионов, жители региона приобрели 3999 подержанных автомобилей, произведенных в КНР, на 3% больше, чем годом ранее.

Ольга Логинова