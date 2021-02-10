В Новосибирской области под коронавирусных больных зарезервировано 3 тысячи коек

В Новосибирске коечный фонд для больных с коронавирусом составляет 3 тыс. коек. «Вчера заполняемость их была менее 50%. В пик мы разворачивали до 6 тыс. коек»,— сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире «Вести-Новосибирск».

Он также отметил неоднозначность перспективы развития эпидемии. «Нас успокаивает снижение заболеваемости по COVID-19 и полное отсутствие гриппа на территории области. С другой стороны нас напрягает ситуация в европейских странах. Там вторая волна длительная и серьезная. С чем это связано — много версий, но одна из них, что это связано с климатом, теплой и влажной европейской зимой. У нас скоро весна, которая тоже принесет повышение температуры воздуха, влажности. Если этот фактор определяющий, то вполне возможно произойдет рост заболеваемости»,— сказал он.

В прошлом году от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Оксана Павлова