Свердловское МЧС предупредило об аномальных морозах

С 9 по 13 февраля в Свердловской области температура воздуха опустится на семь градусов ниже климатической нормы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Местами похолодает до -34 градусов.

«Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Владельцам личного автотранспорта рекомендуется воздержаться от поездок без острой необходимости»,— говорится в сообщении.

Михаил Мананников