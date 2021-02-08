08 февраля, понедельник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Свердловское МЧС предупредило об аномальных морозах

С 9 по 13 февраля в Свердловской области температура воздуха опустится на семь градусов ниже климатической нормы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Местами похолодает до -34 градусов.

«Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Владельцам личного автотранспорта рекомендуется воздержаться от поездок без острой необходимости»,— говорится в сообщении.

Михаил Мананников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя