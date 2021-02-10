В Челябинске Успенское кладбище увеличат на 13 га

К территории Успенского кладбища в Челябинске добавят два земельных участка. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки одобрили депутаты комиссии челябинской гордумы по городскому хозяйству и градостроительству. Площадь присоединяемой территории составит около 13 га, уточнили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе представительного органа. «Дополнительный земельный участок для захоронений поможет ликвидировать дефицит мест на этом кладбище при этом участок останется в статусе “зеленой зоны” и зеленые насаждения не пострадают»,– говорится в официальном сообщении гордумы. По данным пресс-службы, речь идет о двух новых площадках.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе 2018 года администрация Челябинска запретила новые захоронения на Успенском кладбище из-за нехватки мест. С тех пор погребения там возможны только в ограде к ранее умершим родственникам. Площадь Успенского кладбища к тому времени достигла 140 га, что в пять раз больше разрешенного законом размера. Всего в Челябинске 11 кладбищ: Успенское, Градское, Махмутовское, Шершневское, Митрофановское, Братское (мемориальный комплекс), Сосновское, Смолинское, Фатеевское, Сухомесовское и Покровское. Для всех видом захоронений закрыты Смолинское и Братское. На Шершневском возможны только родственные погребения. Ранее общественники потребовали закрыть Митрофановское кладбище для новых захоронений, поскольку оно находится во втором поясе санитарной защиты питьевого источника – Шершневского водохранилища, кроме того новые могилы вышли на территории городского бора, являющегося памятником природы.