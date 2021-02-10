Евгений Дёмкин подвёл строительные итоги группы компаний ПЗСП за 2020 год

В 2020 году группой компаний ПЗСП построено пять объектов, один из них - ЖК «Новый парк» возведён в Ижевске. 8 февраля дом в столице Удмуртии принял первых новосёлов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ПЗСП»

Преимущество домов от группы компаний ПЗСП в том, что они построены из материалов, произведенных на собственных мощностях предприятия. Так, и новый дом в Ижевске – представитель фирменной серии – Э-600.

При строительстве дома застройщик предусматривает всё для комфортной и спокойной жизни будущих новосёлов. Квартиры проектируются с учетом потребностей клиентов: эргономичные комнаты, места под гардеробные и шкафы купе, просторные лоджии. Во всех своих домах ПЗСП устанавливает систему видеонаблюдения в подъездах и во дворе дома. По традиции компания выполняет благоустройство придомовых территорий.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ПЗСП»

Генеральный директор группы компаний ПЗСП Евгений Дёмкин: «В 2020 году мы сдали более 62 тыс. кв. м. жилья. Не изменяя своим принципам, все объекты ввели в эксплуатацию строго в соответствии с указанными в декларации сроками и с достойным качеством. Много лет мы занимаем лидирующие позиции в рейтинге надежности застройщиков Перми, а теперь вошли и в топ застройщиков Удмуртской республики».

Напомним, в 2020 году, кроме дома в Ижевске, группой компаний ПЗСП сданы дома по ул. Целинной, 53, 5-й Каховской, 8в, Иньвенской, 19 и Кисловодской, 12. Сейчас в работе находятся объекты на Ушакова, 15 и 65, на бульваре Гагарина, 18 и на ул. Баранчинской, 16.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ПЗСП»

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru. Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 65 - ООО «Спецстрой Водники», ул. Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Ушакова, 15», Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18», Баранчинская, 16 – ООО «Спецстрой Баранчинская, 16».