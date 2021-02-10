За Ярославский «Шинник» будет играть футболист сборной Киргизии

Ярославский футбольный клуб «Шинник» 9 февраля подписал контракт с 26-летним защитником сборной Киргизии Тамирланом Козубаевым, сообщили в пресс-службе клуба. До Ярославля он выступал за индонезийский клуб «Персита Тангеранг». В составе сборной Киргизии Тамирлан Козубаев провел 27 матчей, в которых забил два гола.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал еще о двух новичках ярославского клуба, с которыми «Шинник» подписал контракты. За черно-синих будут выступать 25-летний полузащитник Сергей Каретник, ранее игравший за «Динамо-Брянск», и 25-летний нападающий Асланбек Сикоев из команды «Крымтеплица».

Сейчас в первенстве ФНЛ перерыв и сегодня,10 февраля, «Шинник» отправляется в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, который завершится 23 февраля.

После окончания зимнего перерыва в первенстве ФНЛ, первый матч ярославская команда проводит 27 февраля на выезде с командой «Чайка» из Ростовской области. Первую домашнюю игру «Шинник» проводит 6 марта с одним из лидеров ФНЛ, командой «Оренбург».

Антон Антонов