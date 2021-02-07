Ярославский «Шинник» победил молодежку ЦСКА со счетом 4:0

Ярославский футбольный клуб «Шинник» вернулся с первого тренировочного сбора, проходившего в Турции, сообщили в пресс-службе клуба. Перед возвращением в Ярославль «Шинник» провел два контрольных товарищеских матча.

В первой встрече ярославские футболисты выиграли со счетом 4:0 у молодежного состава команды ЦСКА. В пресс-службе отметили, что «Шинник» выставил на матч экспериментальный состав, состоящий в основном из потенциальных новичков команды. Голы забили Эльдар Низамутдинов Никита Маляров, Артем Самсонов и один из игроков, находящихся на просмотре, фамилию которого клуб пока не раскрывает.

Во втором спарринг-матче «Шинник» проиграл со счетом 1:3 краснодарской «Кубани». У ярославцев гол забил Сергей Самодин.

В пресс-службе рассказали, что у ярославских футболистов будет несколько дней индивидуальной работы. 10 февраля «Шинник» снова отправляется в Турцию на второй учебно-тренировочный сбор, который завершится 23 февраля.

После окончания зимнего перерыва в первенстве ФНЛ, первый матч ярославская команда проводит 27 февраля на выезде с командой «Чайка» из Ростовской области. Первую домашнюю игру «Шинник» проводит 6 марта с одним из лидеров ФНЛ, командой «Оренбург».

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что на тренировочный сбор в Турцию с «Шинником» выезжали как минимум семь потенциальных новичков, которые могут по итогам сбора пополнить команду. Главный тренер ярославского клуба Юрий Газзаев планирует заметно обновить состав «Шинника». Юрий Газзаев стал главным тренером «Шинника» в ноябре, после отставки с этой должности Александра Побегалова. Контракт с Юрием Газзаевым подписан до конца сезона.

Главная задача, стоящая перед главным тренером – сохранение за командой места в ФНЛ. Сейчас «Шинник» находится в зоне вылета из лиги, занимая последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ.

В настоявшее время уже известны имена двух новичков клуба, с которыми «Шинник» подписал контракты. За черно-синих будут выступать 25-летний полузащитник Сергей Каретник, ранее игравший за «Динамо-Брянск», и 25-летний нападающий Асланбек Сикоев из команды «Крымтеплица».

Антон Антонов