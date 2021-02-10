Жители Краснодара подали 170 жалоб на работу управляющих компаний в гололед

На «горячую линию» управления по жилищным вопросам поступило более 170 обращений граждан с жалобами на некачественную работу управляющих компаний в период неблагоприятной погоды, а именно на уборку снега, обработку тротуаров песчано-солевой смесью и очистку крыш от наледей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По информации управления по жилищным вопросам, сотрудниками ведомства, администраций внутригородских округов Краснодара и МКУ «Горжилхоз» ведут мониторинг соблюдения управляющими организациями требований по содержанию придомовых территорий в период гололеда. В случае неисполнения требований действующего жилищного законодательства, ответственные организации будут привлекаться к административной ответственности. К настоящему моменту уже составлено 38 актов за некачественную расчистку снега и наледи, которые переданы в Государственную жилищную инспекцию.

Всего на территории Краснодара расположены 9945 многоквартирных домов, которые обслуживают 249 управляющих компаний и 801 ТСЖ и ЖСК.

Как ранее сообщал “Ъ-Краснодар”, городские коммунальные службы направили на борьбу с гололедом более 500 человек.

Ольга Логинова