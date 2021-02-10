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Минздрав Адыгеи отреагировал на обращение Натальи Поклонской

Министерство здравоохранения Республики Адыгея отреагировало на обращение депутата Государственной Думы РФ Натальи Поклонской, которая призвала главу Адыгеи Мурата Кумпилова обратить внимание на жалобы жителей на отсутствие в аптеках Майкопа препаратов для лечения коронавирусной инфекции. По данным министерства, временное отсутствие нужного препарата в аптеках вызвано повышенным спросом на него, и в данный момент лекарство уже есть в наличии, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в понедельник Наталья Поклонская обратилась к руководству региона со своей страницы в соцсети, ссылаясь на жалобы жителей на отсутствие в продаже препарата "Метипред", который включается в схему лечения от коронавирусной инфекции. По факту обращения и по поручению главы региона, минздрав Адыгеи провел соответствующую проверку, в результате которой объяснил причину недостаток лекарства высоким спросом на него, который в 2020 году вырос в несколько раз. По мнению министерства, фармацевтический рынок оказался не готов к повышенному спросу, препарат поступает в аптеки в ограниченном количестве.

В настоящий момент медицинские учреждения региона полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами для лечения больных коронавирусом, сформирован весь необходимый запас лекарств, уточнили в министерстве. В случае отсутствия необходимых препаратов в аптеке жителям рекомендовано обращаться на "горячую линию" по вопросам лекарственного обеспечения Минздрава Адыгеи.

Ольга Логинова


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