Наталья Поклонская потребовала от главы Адыгеи разобраться с нехваткой лекарств

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и главе Адыгеи Мурату Кумпилову обращение в связи с отсутствием препарата «Метипред» в аптеках Майкопа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Как сказано в обращении, на отсутствие лекарства в аптеках столицы Адыгеи госпоже Поклонской пожаловалась местная жительница.

«Со своей стороны все запросы сделала, но люди не могут так долго ждать, поэтому прошу вмешаться Главу и принять необходимые меры», - написала депутат.

Лекарственный препарат «Метипред» входит в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Используется при лечении ревматизма. В ноябре 2020 года центр поддержки пациентов с ревматизмом «Ревмо-COVID» сообщал о дефиците этого и других препаратов, необходимых больным ревматизмом, в российских аптеках. Пропажу препарата из аптек связывали с тем, что он также используется для лечения коронавируса, и производители не могут удовлетворить растущий спрос.

Как сообщал “Ъ-Юг”, в сентябре 2020 года в Адыгее поставщика лекарств ООО «Альфа-мед» оштрафовали на 20 млн рублей за подкуп заместителя главного врача государственного Майкопской городской клинической больницы. По версии следствия, представитель компании регулярно передавал медику деньги за создание благоприятных условий при проведении электронных аукционов и заключении контрактов на поставку лекарственных препаратов, мебели и изделий медицинского назначения.

Виктория Колганова