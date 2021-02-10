19-летняя россиянка Потапова впервые вышла в третий круг турнира Большого шлема

19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла венгерку Тимею Бабош в матче второго круга Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Это лучший результат Анастасии Потаповой в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее она доходила до второго круга Australian Open (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).

В третьем круге россиянка может сыграть с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс. Это произойдет при условии, если та обыграет Нину Стоянович из Сербии.