«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче со счетом 2:0

Товарищеский матч между футбольными клубами «Краснодар» и «Ростов» закончился победой краснодарцев со счетом 2:0, сообщает Чемпионат.com.

Команды встретились на поле в ходе тренировочных сборов в испанском Марбелье.

Первый мяч в ворота соперников на 61 мин матча забил Магомед-Шапи Сулейманов, который стал также автором победного гола на 68 мин встречи. Оба гола были забиты в результате передач Маркуса Берга.

На 45 мин матча между игроками двух команд произошла потасовка: Тони де Вильена дал подзатыльник отобравшему к него мяч Роману Тугареву, за которого вступился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, затем в конфликт включились Роман Еременко, Давид Тошевски, Игорь Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов. В результате желтые карточки по решению арбитра получили наиболее активные участники потасовки Вильена и Байрамян.

Также 4 февраля «Краснодар» сыграл вничью 1:1 с московским «Локомотивом», повторная встреча с которым краснодарской команде предстоит 11 февраля.

Ольга Логинова