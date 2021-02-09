Кубань в 2020 году заняла третье место в РФ по количеству эскроу-счетов

В Краснодарском крае по данным на 1 января 2021 года насчитывалось 16,4 тыс. эскроу-счетов для расчетов по договорам долевого участия в строительстве. Об этом говорится в материалах Банка России.

По этому показателю Кубань заняла третье место в России, уступив лишь Москве (60,2 тыс. эскроу-счетов) и Московской области (24,9 тыс. эскроу-счетов). Всего в России по данным на начало года насчитывается 303,8 тыс. эскроу-счетов.

По данным на 1 января 2021 года на Кубани остается 132 действующих кредитных договора на общую сумму 103,35 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее (77,7 млрд руб.). Наибольшую сумму ипотечных займов банки, работающие в Краснодарском крае, выдали в декабре 2020 года – 15,75 млрд руб., наименьшую – в январе – 5,01 млрд руб.

Алексей Белянин