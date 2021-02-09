Петербургские предприятия будут поставлять оборудование для освоения Арктики

В ближайшее время в Российскую Арктику будут поставлены мобильные лаборатории, специальная техника и материалы, произведенное в Санкт-Петербурге в рамках Деловых миссий по поставкам оборудования для освоения Арктики. В частности, крупный заказ выполняется Обуховским заводом.

О реализации прошлогодних договоренностей в рамках Деловых миссий сообщает пресс-служба Смольного. Среди подтвержденных заказов названы контракт на создание на Обуховском заводе специальной транспортно-логистической системы в Республике Саха (Якутия), поставка специальных автомобилей на базе колесных шасси и колесных тягачей (СКШТ) производства АО «БАЗ» и передвижной лаборатории на базе вездеходной техники от компании «Экспедиционный Корпус».

Контракты направлены на обеспечение безопасности инфраструктуры Арктического региона и проведение геофизических исследований.

Недавно “Ъ-СПб” сообщал, что СПбПУ стал участником научно-образовательного центра «Арктика».