В Петербурге договорились открыть еще больше пунктов вакцинации

В ближайшее время в Санкт-Петербурге откроют еще 28 пунктов вакцинации от COVID-19. Вместе с уже работающими пунктами общее их количество в городе достигнет 146, причем большая их часть будет функционировать на базе городских поликлиник.

О дополнительном соглашении между Минздравом и правительством Петербурга об открытии новых пунктов сообщила «Фонтанка» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. «Заключенное сегодня соглашение предусматривает возможность открытия дополнительных пунктов, в том числе 17 — на базе городских медицинских учреждений, 4 — федеральных, 7 — частных», — сообщили в ведомстве.

Сегодня “Ъ-СПб” сообщал, что в Пскове к 9 февраля привился 1% всего населения.