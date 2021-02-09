В Псковской области против коронавируса привиты 1% населения

С начала массовой вакцинации в Псковскую область поступили 13482 дозы вакцины «Спутник V» НИЦ ЭМ имени Гамалеи, ей привиты — 6,5 тыс. человек (около 1% населения региона), из которых второй компонент получили 259, сообщила заместитель председателя государственного комитета по здравоохранению и фармации региона Надежда Рогозина на пресс-конференции «Интерфакс».

Пункты вакцинации не работают лишь в четырех муниципалитетах, добавила она, их открытие зависит от поставок холодильного оборудования для хранения препарата.

По словам госпожи Рогозиной, ажиотажного спроса на иммунизацию среди населения Псковской области не наблюдается. Записаться на прививку жители могут лично в регистратуре поликлиники, позвонив в нее по телефону, обратившись в колл-центр по номеру 122 или через портал госуслуг. Последним способом по состоянию на вчерашний вечер воспользовались 957 людей, записавшись на конкретное время, еще 560 встали в лист ожидания.

Поставок вакцины «ЭпиВакКорона» (разработка ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора) в регион пока не ожидают, заключила Надежда Рогозина.

Елена Большакова