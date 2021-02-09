Дело о мошенничестве с металлодетекторами для школ Казани дошло до суда

В Вахитовский райсуд Казани передали дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках в 2016-2019 годах арочных и ручных металлодетекторов для школ Казани. Об этом сообщило управление СКР в Татарстане.

Обвиняемыми являются неназванные в пресс-релизе 38-летний и 42–летний жители Казани. По версии следствия, в 2016 году, представляемую ими фирму управление образования Казани привлекло для обеспечения школ металлодетекторами. По прямым договорам она поставила 120 учреждениям аппараты на выделенные муниципалитетом 8,2 млн руб.

Как следует из материалов дела, вся партия оказалась не соответствующей техническим характеристикам и цене, указанным в коммерческом предложении фирмы.

Между тем, фигурантам удалось в 2017 году поставить некачественные аппараты для 46 образовательных учреждений на сумму более 2 млн. руб., а в 2018-2019 годы – еще более чем на 17,6 млн. руб. Это «привело к нецелевой трате и хищению денежных средств, которые в дальнейшем были обналичены через юридических и физических лиц»,— отмечается в сообщении СКР.

Причастность к совершению преступления обвиняемые признали частично, уточнили в СКР.

Напомним, в октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы управления образования Казани Ильнара Хидиятова. Чиновника заподозрили в получении взятки в размере 800 тыс. руб. при заключении контракта на поставку металлодетекторов для школ (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В отношении неустановленных должностных лиц управления образования возбудили еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"