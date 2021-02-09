«Яндекс» готовит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

«Яндекс» в ближайшее время может запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Условия использования сервиса опубликованы на сайте компании 1 февраля, первыми на них обратило внимание VTimes.

Сервис может стать аналогом популярных сервисов безналичной оплаты, например Apple Pay или Google Pay, допускает издание. Но в условиях отмечается, что сервис не является электронным средством платежа или платежным приложением.

«Пользователи "Яндекса" уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании практически в один клик»,— сообщили “Ъ” в «Яндексе», добавив, что разрабатывают новые технологии и сервисы, о которых «расскажут позднее».

Прежде «Яндекс» развивал сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги», но в рамках «развода» со Сбербанком сервис полностью перешел банку под новым брендом «ЮMoney».

Дмитрий Шестоперов