Уральское предприятие «Русала» обязали заплатить 291 млн рублей за отходы солей

Арбитражный суд Свердловской области обязал «Сибирско-Уральскую алюминиевую компанию» (филиал «БАЗ-СУАЛ», входит в «Русал») выплатить в бюджет России 291 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram. По версии ведомства, компания несанкционированно размещала отходы производства и потребления в объеме 63,2 тыс. т на территории открытого склада бокситов в Краснотурьинске.

Судебное разбирательство длилось более пяти лет. «Компания намеренно затягивала судебный процесс. И за эти пять лет государство потеряло миллионы рублей. Не говоря уже о том, сколько сил и человеческих ресурсов было отдано этому делу. Нельзя так долго вести суды. Такой долгий процесс нивелирует весь смысл»,— написала госпожа Родионова.

Напомним, в 2013 году Роспотребнадзор во время внеплановой проверки СУАЛа обнаружил отходы солей (содосульфатной смеси). Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу (ЦЛАТИ по УрФО) отнес вещество к категории «отходы». Ведомство предписало компании устранить нарушения «путем перечисления платы за негативное воздействие на окружающую среду», однако СУАЛ отказался исполнять предписание.

Позднее суд определил, что на момент привлечения ЦЛАТИ Росприроднадзор имел с центром гражданско-правовые отношения, что, по мнению суда, свидетельствует о наличии конфликта интересов, позволяющих поставить под сомнение объективность результатов проведенных в ходе проверки исследований. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Михаил Мананников