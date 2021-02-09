По данным «Ингосстраха», в прошлом году количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза. В частности, весной – в разгар пандемии – популярность дистанционных медицинских консультаций выросла в 10 раз. Наиболее востребованы телемедицинские услуги были у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края и Смоленской области. «Дистанционные медицинские консультации в ближайшее время составят серьезную конкуренцию очным повторным приемам. Это отличный способ позаботиться о безопасности пациентов в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также сэкономить их время и деньги, не теряя при этом в эффективности», – рассказал заместитель гендиректора по ДМС СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Попов.

Huawei не будет вкладывать средства в производство собственных чипов, несмотря на недостаток в их поставках из-за санкций США. Как заявил основатель и гендиректор компании Жэнь Чжэнфэй, Huawei не намерена отказываться от «идеала глобализации», и будет продолжать вести бизнес таким же образом, несмотря на трудности, связанные с санкциями.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует в среднесрочной перспективе открыть до 500 магазинов. Открытие рассчитано ритейлером на ближайшие три года, а ключевым форматом экспансии станет новый формат «Эльдорадо 250».