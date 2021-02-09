На Кубани за подъемом уровня воды в реках следят 192 автоматических гидрокомплекса

В Краснодарском крае задействовали 192 автоматических гидрокомплекса для мониторинга уровня воды в реках после публикации экстренного предупреждения об их возможном повышении. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Также внедрены в работы 14 метеостанций, которые замеряют параметры температуры и давления, силы и направления ветра, возможных осадков. В администрации Кубани отмечают, что в случае подъема уровня воды на место возможного ЧП будет отправлен оперативная группа. Она оценит возможность выхода рек из берегов, а также угрозу жителям и населенным пунктам.

По данным властей региона, в настоящее время наиболее сложная ситуация наблюдается в Горячем Ключе, в районе реки Кавярзе. Сейчас здесь выставили пост спасателей на случай резкого подъема воды, который должен оперативно предупредить жителей об опасности. Также на особом контроле находятся Белореченский и Северский районы, добавляют в администрации края.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 9 февраля ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение из-за резкого повышения температуры воздуха, которое привело к обильному таянию снега. Согласно данным синоптиков, в связи с этим на реках региона, юго-западных и юго-восточных притоках реки Кубань ожидается резкий подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В связи с этим, МЧС предупредило жителей и гостей края об опасности чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, размывом берегов рек, прорывом дамб, плотин прудов, подмывом опор мостов.

Алексей Белянин