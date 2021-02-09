09 февраля, вторник
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ГИБДД Москвы вынесла более 4 тыс. штрафов за непристегнутый ремень с помощью камер

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД с декабря 2020 года вынесли 4,2 тыс. штрафов за управление автомобилем с непристегнутным ремнем безопасности. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Рассылка автоматических штрафов за непристегнутый ремень и разговор по телефону началась в Москве в конце 2020 года, новая функция применена пока в 8 камерах. Штрафные постановления, напомним, формирует ГИБДД на основе полученных снимков.

Запуск новой системы был запланирован на ноябрь, но переносился по инициативе МВД из-за рисков вынесения ошибочных штрафов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «ГИБДД следит за руками».

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