В Удмуртии снимают ряд ограничений для общепита и детских утренников

В Удмуртии с 10 февраля снимут ряд ограничений, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Как сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире во «ВКонтакте», снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров и прочих театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений.

На торжественной регистрации брака теперь можно будет приглашать до 20 человек.

Детские сады смогут самостоятельно разрешать присутствовать родителям на утренниках, а также возобновить работу дополнительных секций и кружков.

Кроме того, с завтрашнего дня можно организовывать спортивные соревнования для участников всех возрастов, кроме граждан старше 65 лет. При этом спортивные залы не могут быть заполнены зрителями больше, чем наполовину. Ранее ограничения действовали также для несовершеннолетних.

Напомним, с 17 ноября 2020 года в Удмуртии разрешили проводить физкультурные мероприятия не только на воздухе, но и на объектах спорта (кроме детей в возрасте до 10 лет и граждан старше 65 лет) без ограничений по количеству участников, но без участия зрителей. С 3 декабря зрители могут присутствовать на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях.

Также глава Удмуртии сообщил о том, что с 12 февраля ношение масок становится рекомендательным.