В Ярославле СК возбудил уголовное дело по нападению иностранцев на экипаж ДПС

В Ярославле следственные органы СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что поздно вечером 8 февраля в Ярославле на проспекте Машиностроителей экипажем ДПС ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль Mitsubishi, управляемый мужчиной с признаками алкогольного опьянения. Когда полицейские оформляли административный протокол, из остановленной машины вышли несколько пассажиров, которые через некоторое время неожиданно начали наносить удары сотрудникам полиции.

Для предотвращения противоправных действий, одним из сотрудников полиции были произведены предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Троих нападавших при содействии сотрудников Росгвардии задержали и доставили в отдел полиции. По данным УМВД, все задержанные являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. При проверке выяснилось, что водитель автомобиль Mitsubishi не имел при себе прав на управление транспортным средством.

В УМВД сообщили, что сотрудники ГИБДД обращались за медпомощью. Им назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе регионального следственного управления уточнили, что по данному факту следственный отдел по Заволжскому району Ярославля возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас в рамках уголовного дела ведутся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Антон Антонов