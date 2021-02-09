На Кубани разработают преференции для живущих рядом с новыми объектами ТКО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать систему преференций для жителей населенных пунктов, расположенных близи новых объектов ТКО. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор отметил, что согласно новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами на Кубани предполагается строительство современных мусороперерабатывающих производств, отвечающих всем требованиям безопасности.

«Кубань сегодня третий по численности в стране регион, курортные территории принимают миллионы туристов каждый год. Количество отходов постоянно увеличивается. И без современной системы сортировки, переработки мусора нам не обойтись. Но мы прекрасно понимаем и тех людей, которые не хотят жить рядом с новыми объектами ТКО. Нужно продумать систему преференций для жителей, чтобы компенсировать их неудобства», - сказал господин Кондратьев в ходе заседания по вопросу организации деятельности в сфере обращения с ТКО.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее власти Краснодарского края заявляли о планах построить в регионе несколько мусороперерабатывающих заводов к 2023 году, а также рекультивировать четыре старые свалки за счет вступления в проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Виктория Колганова