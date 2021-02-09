На Кубани планируют рекультивировать четыре полигона ТКО

Власти Кубани рассчитывают получить до 700 млн руб. на рекультивацию четырех полигонов твердых коммунальных отходов после вступления в проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках программы планируется ликвидировать свалки в Краснодаре, Анапе, Горячем ключе Славянском районе. Губернатор Краснодарского края Венимамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Трембицкому проконтролировать подачу всех необходимых заявок в Минприроды РФ в указанный срок.

В рамках реформы системы обращения с ТКО также определят региональных операторов по 11 зонам, на которые разделен край. Организации будут отвечать за сбор, транспортировку и утилизацию отходов, а также за строительство мусороперерабатывающих заводов. По словам господина Трембицкого, операторы для восьми зон уже определены.

Глава региона также отметил, что в переходный период необходимо отслеживать все обращения жителей, связанные с вывозом мусора. «Недопустимо повышать тариф и не повышать качество уборки. Если такие ситуации складываются, у жителей должно быть четкое понимание причины проблемы и того, в какие сроки она будет решена», - сказал он.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее с перегрузочной станции на улице Водораздельной в Сочи, где с конца декабря 2020 года прямо под открытым небом скапливался мусор, вывезли 80% накопившихся отходов. Такая ситуация сложилась из-за того, что полигон в Белореченске временно перестал принимать мусор. После жалоб местных жителей место складирования отходов посетил вице-губернатор Александр Трембицкий. По его словам, чтобы пресечь подобное скопление отходов впредь, регоператор АО «Крайжилкомресурс» совместно с краевым министерством ТЭК и ЖКХ к предстоящему летнему сезону разработает план-график по вывозу мусора. В отношении оператора также проведут проверку.

Напомним, к 2023 году в Краснодарском крае планируется построить несколько мусороперерабатывающих заводов. Ряд соглашений с инвесторами о создании высокотехнологичных перерабатывающих производств с ноября 2020 года находится в стадии обсуждения. Кроме того, из краевого бюджета были выделены деньги на разработку проектной документации по рекультивации в Динском, Белореченском районе и в Горячем Ключе.

Виктория Колганова