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В Министерство культуры направили проект нового петербургского музея-заповедника

После поручения президента Владимира Путина рассмотреть возможность создания историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе концепцию такого музея разработали и уже направили в Минкульт. Об этом сообщил один из инициаторов концепции, заместитель председателя городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. Его слова приводят «РИА Новости».

По словам господина Кононова, на таком профессиональном уровне проект музеефикации Охтинского мыса выполнен впервые. Проектные решения предусматривают создание обширной рекреационной зоны помимо самого музейного комплекса.

Срок принятия решений по концепции назначен на 1 мая.

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