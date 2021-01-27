В Петербурге с привлечением инвесторов за год построили 26 соцобъектов

За 2020 год в Петерубрег с привлечением инвесторов были построены 26 социальных объектов. Среди них 13 детсадов, три школы, по пять объектов здравоохранения и иного назначения.

Среди компаний — инвесторов, по данным пресс-службы Смольного, ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», ООО «Сэтл Инвест», ООО «Мегалит-Охта Групп» и АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

Годом ранее инвесторы построили в Петербурге 25 социальных объектов, в текущем году запланирован такой же объем ввода.

Подробнее об операционной деятельности трех крупных стройкомпаний Петербурга — в материале “Ъ-СПб” «Лидеры увеличили объемы».