09 февраля, вторник
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Фото: Chopard

Февральская лазурь

20 украшений с аметистом

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Аметист, как разновидность кварца, принято считать полудрагоценным камнем. Насыщенность его цвета — от лавандового до глубокого «королевского» фиолетового — зависит от количества в нем железа. Как и большинству камней-талисманов, аметисту, камню февраля, приписывают целый спектр целительных свойств, самое известное из которых — защита от отравления. Его название происходит от греческого слова «аметистос», означающего «не пьяный». Древние греки даже вырезали из него кубки по этой причине. Сегодня распространено мнение, что аметист помогает очистить сознание и повысить творческие способности, и по этим причинам люди держат дома его неограненные кристаллы. А те, кому просто очень нравится лиловый оттенок аметиста, предпочитают видеть его на своих ювелирных украшениях. «Коммерсантъ. Стиль» собрал подборку некоторых из них.


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